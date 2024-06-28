رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة منطقة الشاطئ لاستقبال السائحين فى الصيف

قال الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تكثيف أعمال صيانة الزراعة والنظافة في المدينة، حيث شهدت المدينة إقبالًا غير مسبوق من سكان المدن والمحافظات في منطقة الدلتا لزيارتها والاستمتاع بالحديقة المركزية والمتنزهات والمناطق الخضراء التي تتميز بها مدينة دمياط الجديدة، والتي أصبحت واحدة من أهم وجهات التنزه في منطقة الدلتا.

وأشار إلى أن مدينة دمياط الجديدة تستقبل الآلاف من الوافدين والمصطافين من جميع محافظات الجمهورية خلال المناسبات والأعياد بصورة مستمرة، وتشهد إقبالاً متزايدًا، سواء في الحدائق والمتنزهات أو على شواطئها.

وأوضح أن إدارة الزراعة بالجهاز قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمناطق الخضراء في جميع أحياء المدينة والمشروعات القومية للإسكان.

وتمت أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ، حتى يكون جاهزًا لاستقبال سكان المدينة وروادها في أبهى صورة خلال فصل الصيف.

وأكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة اليومية لسرعة إنجاز أعمال تنفيذ خطة رفع كفاءة شاطئ المدينة بشكل كامل.

وأوضح رئيس الجهاز أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ وتجهيز ساحات الانتظار للمركبات، لتنظيم حركة السير وتحديد أماكن انتظار السيارات.

كما وجه رئيس الجهاز إدارة الزراعة بالجهاز بسرعة الانتهاء من تدعيم الجزر والمناطق الخضراء وزراعة النخيل والأشجار والزهور بمداخل الشاطئ، لتتناسب مع أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار بذل أقصى الجهود بجميع القطاعات تحقيقًا لخطة التنمية المطلوبة في مدينة دمياط الجديدة.