ضبط رجل أعمال ومديرة شركته بتهمة النصب على الشباب بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على رجل أعمال ومديرة شركته وعاطل لقيامهم بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة، بحجة تسفيرهم على إحدى الدول إلا أنهم لم يوفوا أن يقوموا برد المبالغ لهم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مجموعة من الأشخاص مقيمين بدائرة القسم يفيد قيام صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين 3 أشخاص يديرون شركة بدون ترخيص لتسفير العمالة للخارج وإلى العديد من الدول الخارجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الشركة وضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.