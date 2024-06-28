محافظ الدقهلية: إزالة تعديات الأراضى الزراعية على نفقة المخالفين

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة، وذلك في إطار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على رافد جمصة، وذلك بإشراف ومتابعة أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب، ومحمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر وسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع مهندس خالد جلال ومحمد حمص مدير عام الادارة العامة للمخلفات الصلبة.

تفاصيل الحملة

وتمت إزالة 3 حالات تعدٍ وتم هدم أسوار مخالفة بمشاركة هيئة الطرق والزراعة والإصلاح الزراعي، وذلك بمنطقة المنيل كانت عبارة عن معارض لسيارات النقل الثقيل، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

وفي هذا الصدد، وجه مختار، باستمرار الحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتى يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى.

وشدد مختار: "لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها إلا وستتم زراعته مرة أخرى وعودة الحياة إلى هذه الأراضي وستكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى".

وأكد مختار أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعًا لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبيرٍ للحفاظ على الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيرًا إلى أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلى تقلصها وإهدارها.

الجدير بالذكر، أن محافظ الدقهلية سبق وأن قرر تشكيل لجنة دائمة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.