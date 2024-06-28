الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية: إزالة تعديات الأراضى الزراعية على نفقة المخالفين

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة، وذلك في إطار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على رافد جمصة، وذلك بإشراف ومتابعة أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب، ومحمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر وسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع مهندس خالد جلال ومحمد حمص مدير عام الادارة العامة للمخلفات الصلبة.

تفاصيل الحملة 

وتمت إزالة 3 حالات تعدٍ وتم هدم أسوار مخالفة بمشاركة هيئة الطرق والزراعة والإصلاح الزراعي، وذلك بمنطقة المنيل كانت عبارة عن معارض لسيارات النقل الثقيل، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

وفي هذا الصدد، وجه مختار، باستمرار الحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتى يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى.

وشدد  مختار: "لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها إلا وستتم زراعته مرة أخرى وعودة الحياة إلى هذه الأراضي وستكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى".

وأكد  مختار أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعًا لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبيرٍ للحفاظ على الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيرًا إلى أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلى تقلصها وإهدارها.

الجدير بالذكر، أن محافظ الدقهلية سبق وأن قرر تشكيل لجنة دائمة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.

أيمن مختار الدقهلية محافظ الدقهلية الحمله المكبره جمصة

مواد متعلقة

مصرع سيدة فى العقد الثالث من عمرها خلال مشاجرة بالدقهلية

مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها بالدقهلية

لصرف معاشات يوليو.. فتح جميع مكاتب بريد الدقهلية السبت المقبل

صرف مليون و419 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية

محافظ الدقهلية: المرور على 1800 مخبز خلال حملة مكبرة

رفع 500 طن مخلفات بلدية و40 طن أتربة في الدقهلية

الكلور يقتل 11 طفلًا.. قرار بإغلاق حمام السباحة بأحد مراكز الشباب فى الدقهلية

مجلس جامعة المنصورة يناقش مقترحًا حول الاستراتيجية المصرية للتعامل مع دول البريكس

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكم فى استئناف سيدة لإثبات نسب طفلها للاعب كرة شهير

خبير بالشئون الأمريكية: نتنياهو الرابح الأكبر من مناظرة بايدن وترامب

إيلون ماسك: مناظرة بايدن الرئاسية مع ترامب ذريعة لاستبداله بمرشح ديمقراطى آخر

"المالية": مؤسسات دولية تبرز إيجابية سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

لجنة من محافظة مطروح تتفقد الشواطئ وتستمع للمصطافين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل