الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عارضون بـ"إسكندراني منتج": فرصة عظيمة لتسويق منتجاتنا

مهرجان إسكندراني
مهرجان إسكندراني منتج بشواطئ الإسكندرية

تعمل الدولة على مد يد العون للعديد من الأسر والشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة من خلال إقامة العديد من المعارض الخيرية المجانية للحرف والمشغولات اليدوية، لعرض منتجاتهم وتوفير فرصة تسويقية لكافة المنتجات.

واستكمالًا للمعارض الخيرية التي أطلقتها محافظة الإسكندرية بشكل مستمر تم انطلاق مهرجان" إسكندراني منتج" والذي يتم من خلاله تنظيم عدد من المعارض طوال فصل الصيف على شواطئ الإسكندرية.

وأجرت الدستور جولة بداخل المعرض الأول لمهرجان " إسكندراني منتج" لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية على شاطئ البوريفاج.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن معرض اليوم هو باكورة مبادرة " إسكندراني منتج" التي أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والتي تهدف إلى خلق فرص تسويقية العارضين والعارضات، نت الأسر المنتجة والمرأة المعيلة وذوي الهمم أصحاب القدرات الخاصة.

وأضاف لـ"الدستور"، أن تلك المعارض تفتح مجالات تسويقية للأسر المنتجة والمرأة المعيلة على شواطئ الإسكندرية وذلك استغلالا لفترة الصيف واستقبال الشواطئ أعدادا كبيرة من المصطافين من جميع المحافظات، لمساعدة العارضين في تسويق منتجاتهم.

وأوضح أن المعرض يضم 60عارض، لافتًا أن المرأة تتصدر المعرض وذلك لإجادة السيدات  وتنيزهم في الأعمال اليدوية حيث يضم المعرض منتجات اشغال يدوية اركت ونحاس وخرز، وتفصيل الملابس، ومخبوزات ومأكولات.

وأشار إلى أن من أهم المميزات في العارضين هو تدريب من يريد بدء حرفة أو مشروع صغير لنقل الخبرات للشباب والفتيات، حيث تتنوع أشكال وأنواع المعروضات واسعارها المنخفضة عن غيرها في الأسواق مقابل جودة عالية، لافتًا إلى أن المبادرة مستمرة على مدار فصل الصيف حيث يقام المعرض نهاية كل شهر على إحدى شواطئ الإسكندرية.


عارضات: فرصة عظيمة لدعم مشروعاتنا وتسويق منتجاتنا


قالت نجلاء عبد الحميد، أحد المشاركين بالمعرض، أنها شاركت بمشروعها وهو عرض منتجات أسوان من العطارة والبلح، والجنة والفخار وغيرها من المنتجات، مشيرة إلى أن المعارض من أهم الفرص التسويقية للمنتجات.

وأضافت لـ"الدستور"، أن إتاحة فرصة للكثير من المشروعات الصغيرة للمشاركة في معارض على الشواطئ هي فرصة جيدة لمساعدتنا في تسويق المنتجات وان يتعرف علينا الجمهور وعلى منتجاتنا، لافتة أننا الكثير من أصحاب المشروعات تنتظر هذه المعارض وتعتمد عليها.


وقالت داليا جمال، مشاركة في المعرض بمشروع للمخبوزات، أنها بدأت مشروعها من المنزل وذلك لإجادتها الفطير. والمخبوزات بشهادة أسرتها واصدقائها، لافتة أنها بدأت من الصفر ولمدة 6أشهر بدأ مشروعها في الانتشار وذلك من خلال مشاركتها في المعارض التي تتيح لها فرصة عرض منتجاتها.

وأضافت لـ"الدستور"، أن معرض اليوم ضمن معارض محافظة الإسكندرية والتي تقام على الشواطئ هو فرصة هامة خاصة في فصل الصيف، لما يميز محافظة الإسكندرية وشواطئها بالإقبال الكبير مما يحقق رواج للمنتجات، والتعرف على عملاء جدد، مؤكدة أن تلك المعارض والمبادرات من تساعد أسر وسيدات في مشروعاتهم الصغيرة.


وأوضحت زينب محمد، أنها تشارك بمنتجات مختلفة من الجلد الطبيعي وجميعها " هاند ميد" حيث تصنع المحفظة الجلدية الحريمي والرجالي بأحجام مختلفة، وجراب النظارات والميداليات وتضيف عليها تطريزات بسيطة لتميز القطعة.

وأضافت لـ"الدستور" أن المعرض يوفر للمشاركين عرض منتجاتهم لمدة 3أيام مجانًا، وهو ما يساعد العديد من الأسر في تسويق منتجاتهم، حيث يضم المعرض سيدات معيلات وأسر منتجة ومشروعات صغيرة وجمعيات لذوي الهمم وغيرهم، لافتة أن تلك المعارض فرصة عظيمة لدعم المشروعات الصغيرة.

مهرجان إسكندراني منتج بشواطئ الإسكندرية
مهرجان إسكندراني منتج بشواطئ الإسكندرية
مهرجان إسكندراني منتج بشواطئ الإسكندرية
مهرجان إسكندراني منتج بشواطئ الإسكندرية
مهرجان إسكندراني منتج بشواطئ الإسكندرية
مهرجان إسكندراني منتج بشواطئ الإسكندرية
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IMG_20240627_111336
المشروعات الصغيرة المشغولات اليدوية شواطئ الإسكندرية إسكندراني منتج شاطئ البوريفاج

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