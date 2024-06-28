بالتزامن مع حلوله.. ما علاقة صوم الرسل بتلاميذ المسيح الـ12؟

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بحلول صوم الرسل، وبهذه المناسبة تجدر الاشارة الى ان المسيح له 12 تلميذا، ويُشار أيضا الى أن السيد المسيح كان له تلاميذًا كثيرين، اختار منهم اثني عشر رسولًا وتلميذًا، ثم بعدهم الرسل السبعين، وفي المفهوم الروحي العام، فكل المسيحيين يعتبرون تلاميذًا للسيد المسيح حتى الآن.

التلاميذ الـ12 للسيد المسيح

والتلاميذ الـ12 هم: اَلأَوَّلُ سِمْعَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ، وَأَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ ويَعْقُوبُ بْنُ زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخُوهُ فِيلُبُّسُ وَبَرْثُولَمَاوُسُ وتُومَا وَمَتَّى الْعَشَّارُ ويَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَلَبَّاوُسُ الْمُلَقَّبُ تَدَّاوُسَ (يهوذا) وسِمْعَانُ الْقَانَوِيُّ وَيَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِيُّ الَّذِي أَسْلَمَهُ، وبعد خيانة يهوذا الإسخريوطي، تم إحلال متياس الرسول محله، حسبما ذُكِرَ في سفر أعمال الرسلزظ

صوم التلاميذ

وومن جهته قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة في مقالة له عن صوم الرسل، إن البعض يدعي أيضـًا فـي بعـض المصادر الكنسية "بصـوم التلاميذ"، وأما عن مدة الصوم فأوضح: أن الكنيسة قد حددت أن يبدأ صوم الرسل في الفترة من اليوم التالي لعيد العنصرة وحتى عيد استشهاد الرسولين بولس وبطرس.

وأما عن اختلاف مدة الصوم في الكنيسة، فيرجع السبب إلى إرتباط صوم الرسل بعيد العنصرة بالمرتبط بعيد القيامة الذي يشترط أن يأتي بعد الاحتفال بالفصح اليهودي، المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 49 يوما.

انه تحديد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

هذا وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة