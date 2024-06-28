الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة ذكرى 30 يونيو: مجلس الشباب المصرى يطلق برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان

الدكتور محمد ممدوح
الدكتور محمد ممدوح

أطلق مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان) بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ٣٠ يونيو.

وأكد الدكتور محمد ممدوح أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدور المجتمعي لمجلس الشباب المصري في كل ربوع الوطن بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية تكون مؤهلة للعمل الحقوقي، والمجتمعي بالدولة، وكسفراء لحقوق الإنسان من خلال إطلاعهم على مبادئ حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز حقوق الإنسان.

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نماذج المحاكاة


وأضاف رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن (البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان) يتم تقديمه من خلال نموذج تعليمي مبني على مفهوم اكتساب المعارف والمهارات، حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية في صورة محاضرات يليها تطبيق مباشر من خلال نماذج المحاكاة.

 

حقوق الإنسان

وأوضح الدكتور مدوح أن التدريب يقدمه متخصصون في مجال حقوق الإنسان من الخبراء وأساتذة الجامعات وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز من المجتمع المدني، ويستهدف البرنامج تدريب 3000 شاب بواقع 100 من كل محافظة ومضاعفتهم في القاهرة الكبرى. 

مجلس الشباب المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الانسان ثورة ٣٠ يونيو الوطن

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