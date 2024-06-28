الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خير لم ينقطع".. تفاصيل جهود "حياة كريمة" على مدار 5 سنوات

حياة كريمة
حياة كريمة

ضربت مبادرة "حياة كريمة" أعظم أمثلة الخير والعطاء لخدمة الملايين من أهلنا في كل شبر بأرض مصر من بداية ظهورها في 2019.

45 ألف شخص يعملون على مدار الساعة

 وقالت المبادرة الرئاسية في فيديو تستعرض نتائج إنجازاتها على مدار 5 سنوات،  إنه وصل عدد المتطوعين لأكثر من 45 ألف شخص يعملون على مدار الساعة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا، من خلال 27 مقر في مختلف أنحاء الجمهورية، ومنافذ بالعشرات توجد في الجامعات والنوادي الرياضية.

تقديم خدمات لأكثر من 4 ملايين مواطن

 وتابعت " حياة كريمة"، وفي 2024 نستكمل مسيرة العطاء بعدما استطعنا تقديم خدمات لأكثر من 4 مليون مواطن، وفي آخر ثلاث شهور عملنا بشكل خاص في مؤسسة "حياة كريمة" على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال أربع محاور، هما الدعم الغذائي، التمكين الاجتماعي، التمكين الاقتصادي، الدعم الصحي.

في الدعم الغذائي، أطلقنا مشروع "صكوك الأضاحي" للسنة الثانية على التوالي، ودعمنا أكثر من 2 مليون مواطن بطرود غذائية، وأطلقنا مبادرة "سبيل" لإعداد الوجبات الساخنة في مطابخ حياة كريمة.

"استهلاك أقل تأثير كبير" لترشيد الطاقة ودعم البيئة

 وأوضحت في الفيديو، أنه وفي قطاع التمكين الاجتماعي، أطلقنا حملة "استهلاك أقل تأثير كبير" لترشيد الطاقة ودعم البيئة، وكذلك أطلقنا حملة "تقدر في 10 أيام" لطلاب الثانوية العامة والتخفيف من أعباء الدروس الخصوصية على عائلاتهم، بالإضافة لعدد من المبادرات الاجتماعية منها مبادرة "التعليم حياة" و"أنت الحياة" و"نحن ندعم" و"كن صديقًا".

وفي قطاع التمكين الاقتصادي، أطلقنا المرحلة الثانية من مشروع "سكر البيوت"، وقدمنا مساعدات تشييد وإعادة تأهيل المنازل، بالإضافة لدعم الحالات الإنسانية.

إطلاق 56 قافلة طبية و28 قافلة بيطرية

وفي القطاع الصحي، أطلقنا 56 قافلة طبية و28 قافلة بيطرية، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من المؤسسات الطبية منها شركة روش مصر، شركة أسترازينيكا مصر، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والقصر العيني والمعهد القومي للأورام.

"حياة كريمة" في صدارة مؤسسات المجتمع المدني لدعم غزة

وأكدت المؤسسة أنها تهدف لتقديم الخدمات لكل محتاج،  ولم ننس دورنا تجاه أشقائنا بقطاع غزة، وفي خلال شهور استطعنا أن نجعل "حياة كريمة" في صدارة مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت أكبر دعم إغاثة لأشقائنا النازحين بالقطاع.

حياة كريمه مدار 5 سنوات جهود حياة كريمة خير لم ينقطع

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