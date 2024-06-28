الجمعة 28 يونيو 2024
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المفتى فى ذكرى 30 يونيو: مصرنا الغالية لا تزال تنتظر مزيدًا من العمل والاجتهاد

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

تقدَّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني القلبية وأصدقِها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

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وقال مفتي الجمهورية في كلمته، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو: نتقدَّم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح الثورة العظيمة، والتكاتف خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا الغالي وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر.

وأضاف فضيلة المفتي أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، وجعل مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته فوق كل اعتبار.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى، عزَّ وجلَّ، أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

وأوضح فضيلة المفتي أنَّ مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتلَّ مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى، عزَّ وجلَّ، أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار.

ودعا مفتي الجمهورية، في كلمته، جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والعبور بمصرنا الغالية إلى برِّ الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم

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