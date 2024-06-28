ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة في مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ووجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

مديرية أمن أسوان

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو)، بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

كما ضبطت 4 قطع سلاح ناري عبارة عن (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش – 3 خزن - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ (809) أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن دمياط

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن دمياط عن ضبط (6) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (7،350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، و(4) قطع سلاح ناري، عبارة عن (بندقية خرطوش – طبنجة - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين لــ "8 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تستمرار الحملات الأمنية.