الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة في مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ووجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 مديرية أمن أسوان

 وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو)، بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

كما ضبطت 4 قطع سلاح ناري عبارة عن (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش – 3 خزن - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ (809) أحكام قضائية متنوعة. 

مديرية أمن دمياط

 وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن دمياط عن  ضبط (6) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (7،350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، و(4) قطع سلاح ناري، عبارة عن (بندقية خرطوش – طبنجة - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين لــ "8 منهم معلومات جنائية"). 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تستمرار الحملات الأمنية.

الجريمة الحملات الأمنية الأسلحة النارية المواد المخدرة تنفيذ الأحكام

مواد متعلقة

مداهمة أوكار العناصر الإجرامية بـ4 محافظات

رفع 48 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

تحرير 1285 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني

ضبط 585 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

ضبط أدمن صفحة على "فيسبوك" يدّعى تسريب امتحانات الثانوية

ضربة جديدة لمافيا الدولار فى السوق السوداء

ضبط المتهم بالتعدي على سائقة على طريق مصر الإسماعيلية

ضبط 13 طن دقيق مدعمًا قبل بيعها بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكم فى استئناف سيدة لإثبات نسب طفلها للاعب كرة شهير

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

خبير بالشئون الأمريكية: نتنياهو الرابح الأكبر من مناظرة بايدن وترامب

"المالية": مؤسسات دولية تبرز إيجابية سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها

إيلون ماسك: مناظرة بايدن الرئاسية مع ترامب ذريعة لاستبداله بمرشح ديمقراطى آخر

لجنة من محافظة مطروح تتفقد الشواطئ وتستمع للمصطافين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل