الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

الاجازات الرسمية
الاجازات الرسمية 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفالات ثورة 30 يونيو ويكثر التساؤل لمعرفة موعد اجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية لكافة العاملين والموظفين في القطاع الخاص والحكومي، وذلك يكون تزامنا مع قرب انتهاء موعد الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي.

 

موعد إجازة 30 يونيو 2024 و رأس السنة الهجرية

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير موعد إجازة 30 يونيو 2024 وميعاد رأس السنة الهجرية، والإجازات الرسمية المتبقية في 2024.

 

موعد إجازة 30 يونيو 2024

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، أن سيكون يوم الأحد القادم 30 يونيو 2024، هو إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر بمناسبة يوم ذكرى ثورة 30 يونيو بالوزارات، والمصالح الحكومية، وجميع الهيئات العامة، وكافة وحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وتكون مع استمرار أعمال الامتحانات بمواعيدها.

 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

ويكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2024 رسميا في يوم 1 محرم 1446 هجرية الموافق يوم 8 من يوليو 2024، ولكن سيكون من المتوقع ترحيله ليوم الخميس الموافق 11 يوليو المقبل، كما يكون هو متبع، حيث سيتم ترحيل الإجازات الرسمية التي ستصادف منتصف الأسبوع ليوم الخميس من نفس الأسبوع، وذلك حرصا على عدم تعطيل كافة المصالح والجهات الحكومية.

 

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تعرف على الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2024

 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين يقومون بالبحث عن الإجازات المتبقية بنهاية 2024، التي من المقرر أن ستكون 5 أيام، وذلك إضافة إلى الإجازات الأسبوعية الرسمية وهما يومي «جمعة وسبت».

  • إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952

إجازة عيد ثورة 23 يوليو تكون من ضمن الإجازات المتبقية إلى نهاية 2024، وستكون يوم الثلاثاء 23 من يوليو 2024.

  • إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف هي من ضمن الإجازات المتبقية إلى نهاية 2024، وستكون يوم الإثنين 16 من سبتمبر 2024.

  • إجازة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر 1973»

إجازة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر هي من ضمن الإجازات المتبقية لنهاية 2024، سوف تكون يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024.

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