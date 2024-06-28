تشكيل الأهلي المتوقع ضد فاركو وموعد المباراة والقنوات الناقلة

يرغب كثير من المتابعين في معرفة تشكيل الأهلى المتوقع ضد فاركو وموعد المباراة والقنوات الناقلة، حيث يلتقي الفريقان ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي ضد فاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

وتأتي مباراة فاركو لـ الأهلي، بعد فوز بدون مجهود، حيث جاء اعتباريًا على حساب الزمالك في القمة، بهدفين دون رد، بسبب انسحاب “الفارس الأبيض” في الجولة 27 لبطولة الدوري.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة خاضها، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب الصدارة والذي لعب 6 مباريات أكثر، فيما يتواجد فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 27 مباراة في البطولة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو، فمن المنتظر عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة خط الهجوم.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، علي معلول، بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة، فيما عاد للقائمة محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، وسام أبو علي، بعد غيابهم عن مباراة الداخلية.