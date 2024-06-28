الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فاركو وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يرغب كثير من المتابعين في معرفة  تشكيل الأهلى المتوقع ضد فاركو وموعد المباراة والقنوات الناقلة، حيث يلتقي الفريقان ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي ضد فاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

وتأتي مباراة فاركو لـ الأهلي، بعد فوز بدون مجهود، حيث جاء اعتباريًا على حساب الزمالك في القمة، بهدفين دون رد، بسبب انسحاب “الفارس الأبيض” في الجولة 27 لبطولة الدوري.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة خاضها، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب الصدارة والذي لعب 6 مباريات أكثر، فيما يتواجد فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 27 مباراة في البطولة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1.

دورى نايل.. المقاولون يواجه البنك الأهلى فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو، فمن المنتظر عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة خط الهجوم.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، علي معلول، بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة، فيما عاد للقائمة محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، وسام أبو علي، بعد غيابهم عن مباراة الداخلية.

الاهلى فاركو دوري نايل تشكيل الأهلي المتوقع موعد مباراة الاهلى

مواد متعلقة

بطولة الكرة الشاطئية.. نجوم مصر فى تحد ذهبى بمهرجان العلمين

منتخب تركيا يهزم التشيك ويتأهل لثمن نهائى يورو 2024

منتخب جورجيا يرافق البرتغال بالفوز على رفاق رونالدو بثنائية

الشوط الأول: منتخب البرتغال يتأخر أمام جورجيا بهدف فى يورو 2024

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

فودين يغادر معسكر إنجلترا فى يورو 2024

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع جوشوا كيميتش خلال الانتقالات الصيفية

منتخب الدنمارك يتأهل لثمن نهائى يورو 2024 بالتعادل مع صربيا

الأكثر قراءة

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ضبط فرد أمن بتهمة "إطلاق نار في فرح" بالقليوبية

رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة منطقة الشاطئ لاستقبال السائحين فى الصيف

92 مخالفة تموينية في المخابز والأسواق بالدقهلية

بضائع بـ13.7 مليار دولار وصلت الموانئ المصرية منذ أول مايو

ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة فى مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل