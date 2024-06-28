30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. طفرة تنموية بكافة القطاعات فى الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية نهضة بكافة القطاعات على ضوء الأولويات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية وتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية.

وشهدت المحافظة طفرة تنموية عملاقة على رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتوفير خدمات طبية متميزة للأهالي من خلال 48 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة تشمل 44 مركزًا ووحدة طب أسرة و4 مستشفيات، ومن المقرر زيادة أعداد المنشآت الصحية إلى 66 منشأة مع اكتمال المنظومة بالمحافظة.

وبلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 10.125 مليار جنيه شملت 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية بمرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وتم تقديم أكثر من 2.7 مليون خدمة طبية وعلاجية بمراكز ووحدات طب الأسرة، بجانب 2.3 مليون خدمة بالمستشفيات تضمنت خدمات العيادات الخارجية، والفحوصات الطبية والتشخيصية، و50 ألف عملية وجراحة بتقنيات ونسب نجاح عالمية.

كما تم إجراء أكثر من 700 ألف فحص طبي شامل، وتقديم أكثر من 100 ألف خدمة ضمن المشاركة بالمبادرات الصحية بالمحافظة، حيث يعد مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم إنجازات الدولة بالقطاع الصحي.

وشهدت محافظة الإسماعيلية عددًا من المشروعات التنموية العملاقة بمقدمتها مجموعه الأنفاق التي سهلت الانتقال من غرب المحافظة إلى سيناء عبر قناة السويس، وأهما نفقي "تحيا مصر" بتكلفة 12 مليار جنيه لتسهيل حركة العبور والتنقل بين سيناء وغرب قناة السويس، حيث يبلغ طول الأنفاق 5820 مترا تمر أسفل سطح الأرض وقناة السويس، وتتضمن الأنفاق حارتين للسيارات المتجهة من مدن القناة إلى سيناء، عرض الحارة الواحدة 3.70 متر، كما تتضمن ممرات عرضية للإخلاء الآمن في حالة الطوارئ، وتبلغ السرعة داخل الأنفاق 60 كم/ساعة، ويستغرق وقت الوصول بين شرق وغرب القناة عن طريق الأنفاق من 15 إلى 20 دقيقة.

وتعد مدينة الإسماعيلية الجديدة إحدى أهم المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقع شرق قناة السويس على أرض سيناء على مساحة 5.8 ألف فدان، وتتضمن 12 ألفًا و244 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع وتوفر كافة الخدمات لها من طرق ومسطحات خضراء وأسواق وبنية تحتية من مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم تشييد هذه المدينة من خلال 198 شركة بناء مصرية ضمت 15 ألف عامل ومهندس وفني، حيث تم تقسيمها لخمسة أحياء تستوعب 500 ألف نسمة داخل 58 ألف شقة يراعى التدرج في ارتفاع عقاراتها التي تضم أنماط مختلفة من الإسكان الذي يشغلها سواء الاجتماعي أو الاقتصادي والمتميز وبينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم أيضًا ناديًا اجتماعيًا يقع على مساحة 90 فدانًا يضم ملاعب مفتوحة لجميع الألعاب الرياضية وصالة مغطاة بأحدث طراز وحمامات سباحة مغلقة ومفتوحة وشاليهات ومطاعم وكافيهات ومدينة ملاهي تفوق مثيلتها في الدول الأوروبية.

كما تم إنشاء محطة مياه الشرب العملاقة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية لخدمة 175 ألف نسمة من سكان مدينة المستقبل والمناطق الصناعية الأولى والثانية، وتبلغ تكلفتها 340 مليون جنيه، والقدرة التصريفية للمحطة من 400 إلى 800 لتر/ الثانية بما يعادل 34 إلى 68 ألف متر مكعب مياه يوميًا.

وشهدت الإسماعيلية مشروع إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم التي تقع بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد جنوب المحافظة، وهي من المشروعات القومية العملاقة التي تم إنشائها، حيث تعد أكبر مشروع مائي أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس وقناة السويس الجديدة لنقل المياه إلى سيناء، ويبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، ويهدف لتوفير مياه الري من ترعة سيناء لري نحو 200 ألف فدان، ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يوميًا؛ لمعالجة مشكلة نقص مياه الري.

ومن أهم المشروعات العملاقة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية هي قناة السويس الجديدة والتي تعد شريان حياة جديد ساهم في تقليل عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، والهدف منها هو زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة ليصل إلى 97 سفينة يوميًا بدلًا من 49 سفينة، وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

كما شهدت الإسماعيلية إنشاء مشروع فرع نادي الإسماعيلي الجديد والذي يعد صرحًا رياضيًا عملاقًا، وهو واحد من ضمن مشروعات التنمية بالمحافظة وحلم تحقق لأبناء الإسماعيلية، كما تم إنشاء النادي الاجتماعي الجديد للإسماعيلي بدعم من وزارة الشباب والرياضة على مساحة إجمالية تبلغ 27 فدانًا وتكلفته 60 مليون جنيه.

وأقيم مشروع النادي الاجتماعي للإسماعيلي على 3 مراحل تضمنت الأولى إنشاء الفرع وملعب نجيل صناعي وملعب خماسي نجيل صناعي وملعب كرة سلة أكريليك، وملعبين كرة يد، وملعبين تنس ومبنى خدمات لخلع الملابس، أما المرحلة الثانية فتضمنت حمامين سباحة تدريبيين وحمامين سباحة آخرين للأطفال، أما المرحلة الثالثة شملت إنشاء مبنى اجتماعي متكامل وموقع عام، حيث يهدف إنشاء النادي لتدبير موارد ذاتية للنادي وتحقيق أقصى استفادة من المنشآت والخدمات، كما ضم مشروع النادي الاجتماعي 4 حمامات سباحة و12 ملعبًا، ومبنى اجتماعي رفيع المستوى، وحديقة أطفال، ومطعم وقاعة أفراح.