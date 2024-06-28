واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

تعد منصة واتش إت الرقمية رائدة في صناعة وإنتاج وعرض الأعمال الدرامية والأفلام فضلًا عن المحتوى الرياضي والبرامج الترفيهية في مصر والشرق الأوسط، وتمتد لمكانة فريدة في العالم تحت إشراف وقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث بدأت واتش إت كفكرة ذكية وبسيطة تهدف لمحتوى ذي جودة عالية عبر الإنترنت في مواجهة العديد من منصات سارقة للمحتوى تعرضه مجانًا، في حين واتش إت تقدم الأعمال الأصلية الحديثة إلى جانب أرشيف يعبأ بالآلاف من الأعمال الكلاسيكية الروائية والمسرحيات إلى جانب قسم الأفلام والمسلسلات الوثائقية، تطور الأمر مع المنصة المتميزة التي بدأت البث في العام 2019 وخلال شهور قليلة اتخذت مساحة هائلة من الشهرة والتطور لتجذب شرائح مختلفة من المشاهدين في جميع الأعمال والاهتمامات، حيث إن واحدة من إنجازات المنصة تقديم محتوى حصري يلبي تفضيلات الجمهور من خلال التعاون مع صفوة من المبدعين والنجوم المشهورين لإنتاج محتوى جديد يجذب انتباه الجمهور ويحقق نجاحًا كبيرًا وجودة عالية سواء على مستوى المحتوى أو استخدام التقنيات الحديثة لسهولة التدفق وسلاسة البث للاستمتاع بتجربة مشاهدة سلسة ومريحة، يشرف عليها مجموعة من كبار الخبراء في مجالات الدراما والترفيه بما تطلق عليه منصة واتش إت مصطلح (المحتوى الهادف) الذي يخضع لمعايير تناسب أذواق المشاهد المصري والعربي، عذرًا، تذكرت الآن المحتوى الأجنبي من مسلسلات أوروبية وأمريكية مترجمة لا تقل كفاءة عن المحتوى العربي والمصري، مما أتاح لها الوصول إلى ملايين المشاهدين، ربما للاشتراك الشهري الزهيد في مقابل جودة المحتوى التي تعرض بتقنية الفور كيه والترا إتش دي، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بثورة صافية وصوت ممتاز.

أفضل الاشتراكات هو ذلك الاشتراك الرمضاني حيث عرض مجموعة ضخمة من الأعمال الدرامية في منصة واحدة تغني المشاهدين عن البحث عن أعمالهم المفضلة والتنقل بين عدة قنوات تحمل من الإعلانات ما يمكن أن يسبب الملل.

من أشهر ما قدمت منصة واتش إت من الدراما في أعمالها الأصلية هو ما صدر حديثًا، مسلسل دواعي السفر، وفي جهة أخرى تقديم وعرض حفلات مدينة العلمين لفنانين متميزين منهم أنغام ومدحت صالح، بالإضافة إلى المحتوى الديني من البرامج المحترمة المبتعدة عن الفتاوى الكوميدية من خلال برنامج الإمام الطيب، مع الشيخ أحمد الطيب.

نحن بالفعل أمام منصة متكاملة تقدم محتوى يحترم عقلية المشاهدين.