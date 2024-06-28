قبل انطلاق الموسم الجديد.. حفلات مميزة في النسخة الماضية من مهرجان العلمين

أيامٌ قليلة وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي حقق نجاحًا كبيرًا في نسخته الأولى، حيث شهدت فعالياته العديد من الحفلات الفنية المميزة لنجوم الوطن العربي التي لاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

راغب علامة يتألق في العلمين

تألق الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حفله بمهرجان العلمين في نهاية يوليو الماضي، حيث قدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة، بما في ذلك: "بعشقك، الحب الكبير، تعاليلي، في كتير حلوين، قلبي عشقها، نسيني الدنيا، اسمي حبيبك، افتكرك، أنت ناسيني، طب ليه كده"، كما رفع شعار "كامل العدد".

حفل نانسي عجرم

كما أحيت النجمة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى وذلك مطلع شهر أغسطس من الماضي الماضي، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها "يا طبطب يا دلع وحبك سفاح وما تيجي هنا وأنا أحبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة وآه ونص وإحساس جديد ومعجبة مغرمة وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري".

حفل اليسا

وفي أواخر أغسطس تألقت إليسا بحفل غنائي راقص وقدمت خلاله أغاني عديدة وبدأت الحفل بأغنية حلوة يا بلدي التي اشتعلت حماسه الجمهور المصري والعربي الذي حضر الحفل، الذي رفع لافتة كامل العدد بعدما بيعت كل تذاكره بشكل سريع منذ طرحها.

وكان قد قدم المهرجان لأول مرة حفلًا غنائيًا كبيرًا للنجم محمد منير شاركه فيه النجم حميد الشاعري، في سابقة لم تحدث في تاريخهما الموسيقي منذ بدايتهما في فترة الثمانينات، وحقق حضورا جماهيريا كبيرًا.