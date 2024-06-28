الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل انطلاق الموسم الجديد.. حفلات مميزة في النسخة الماضية من مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أيامٌ قليلة وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي حقق نجاحًا كبيرًا في نسخته الأولى، حيث شهدت فعالياته العديد من الحفلات الفنية المميزة لنجوم الوطن العربي التي لاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

txt

افتتاح عرض "حاجة تخوف" بمركز الإبداع الفني للمخرج خالد جلال

txt

"ولاد رزق" يواصل جنى الأرباح.. 4.8 مليون جنيه فى ليلة الخميس

txt

"اللعب مع العيال" يحافظ على المركز الثانى بإيرادات مليون جنيه أمس

txt

عبر "واتش ات".. سوسن بدر تعلن بدء عرض حلقتين من "أم الدنيا"

txt

"أهل الكهف" يتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى

txt

أحمد فهمى يحقق "نصف مليون جنيه" بفيلمه "عصابة الماكس"

txt

محمد إمام يجمع 850 ألف جنيه بـ"اللعب مع العيال"

txt

فيلم "ولاد رزق" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.. 180 مليون جنيه إيرادات داخل مصر

txt

لطيفة تتصدر ترند (X) فى مصر بألبوم "مفيش ممنوع"

txt

صدقي صخر يجسد شخصية "نجيب الدسوقي" في "قصر الباشا"

راغب علامة يتألق في العلمين 

تألق الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حفله بمهرجان العلمين في نهاية يوليو الماضي، حيث قدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة، بما في ذلك: "بعشقك، الحب الكبير، تعاليلي، في كتير حلوين، قلبي عشقها، نسيني الدنيا، اسمي حبيبك، افتكرك، أنت ناسيني، طب ليه كده"، كما رفع شعار "كامل العدد".

حفل نانسي عجرم 

كما أحيت النجمة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى وذلك مطلع شهر أغسطس من الماضي الماضي، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها "يا طبطب يا دلع وحبك سفاح وما تيجي هنا وأنا أحبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة وآه ونص وإحساس جديد ومعجبة مغرمة وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري".

حفل اليسا 

وفي أواخر أغسطس تألقت إليسا بحفل غنائي راقص وقدمت خلاله أغاني عديدة وبدأت الحفل بأغنية حلوة يا بلدي التي اشتعلت حماسه الجمهور المصري والعربي الذي حضر الحفل، الذي رفع لافتة كامل العدد بعدما بيعت كل تذاكره بشكل سريع منذ طرحها.

وكان قد قدم المهرجان لأول مرة حفلًا غنائيًا كبيرًا للنجم محمد منير شاركه فيه النجم حميد الشاعري، في سابقة لم تحدث في تاريخهما الموسيقي منذ بدايتهما في فترة الثمانينات، وحقق حضورا جماهيريا كبيرًا.

مهرجان العلمين أبرز حفلات مهرجان العلمين أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم آخر استعدادات مهرجان العلمين آخر مستجدات مهرجان العلمين إدارة مهرجان العلمين

مواد متعلقة

"ولاد رزق" يواصل جنى الأرباح.. 4.8 مليون جنيه فى ليلة الخميس

"اللعب مع العيال" يحافظ على المركز الثانى بإيرادات مليون جنيه أمس

عبر "واتش ات".. سوسن بدر تعلن بدء عرض حلقتين من "أم الدنيا"

"أهل الكهف" يتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى

أحمد فهمى يحقق "نصف مليون جنيه" بفيلمه "عصابة الماكس"

محمد إمام يجمع 850 ألف جنيه بـ"اللعب مع العيال"

فيلم "ولاد رزق" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.. 180 مليون جنيه إيرادات داخل مصر

لطيفة تتصدر ترند (X) فى مصر بألبوم "مفيش ممنوع"

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

بسبب "شهوة جسد".. أزمات تعرضت لها رانيا يوسف

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

كشف تفاصيل العثور على جثتين في أبوتشت بقنا

بوظولها شنطة بـ5000 دولار.. هاجر أحمد تشتكي "مغسلة": مش هسيب حقي (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل