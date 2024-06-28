سقوط أدمن 3 جروبات واتس آب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" يدّعي خلالها أحد الأشخاص قدرته على تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وبالفحص تنسيقا وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، طالب مُقيم بسوهاج، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، ومحفظة إلكترونية بها مبلغ مالي، وتبين إدارته عدد 2 مجموعة أخرى بذات المضمون.

واعترف بإدارته المجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادي غير مشروع، والمبلغ المالي بالمحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.