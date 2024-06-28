27 جامعة مصرية فى تصنيف US.News الأمريكى

أعلن تصنيف US.NEWS الأمريكي، عن نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المدرجة بالتصنيف، وذلك بزيادة 8 جامعات مقارنة بالعام الماضي 2023، الذي شهد إدراج 19 جامعة مصرية بالتصنيف.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بما تحققه المؤسسات التعليمية من تقدم متواصل في نتائج التصنيفات الدولية، والذي يعكس حجم التطوير الكبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي، مشيرًا إلى أن العمل لتحسين ترتيب الجامعات في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، والتي من أهم مبادئها التركيز على المرجعية الدولية وتحقيق معايير التنافسية العالمية للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية.

وثمّن الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وبنك المعرفة المصري من التدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتي يعُد هذا التقدم انعكاسًا لها.

وأظهرت نتائج التصنيف تصدَّر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة، وجاءت في الترتيب (271) عالميًا، تلتها جامعة الأزهر في الترتيب (327) عالميًا، ثم جامعة المنصورة (335) عالميًا، ثم جاءت جامعة الزقازيق في الترتيب (362) على المستوى العالمي، تلتها جامعة الإسكندرية فى الترتيب (397) عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب (401) عالميًا، ثم جامعة كفرالشيخ فى الترتيب (460) عالميًا، تليها جامعة أسيوط في الترتيب (489) عالميًا، وجاءت جامعة بنها في الترتيب (573) عالميًا، تلتها جامعة طنطا في الترتيب (596) عالميًا.

ترتيب الجامعات

كما جاءت على الترتيب فى المراكز التالية كل من: جامعة المنيا في الترتيب (628) عالميًا، وجامعة قناة السويس فى الترتيب (659) عالميًا، وجامعة المنوفية في الترتيب (678) عالميًا، وجامعة الفيوم في الترتيب (730) عالميًا، وجامعة بني سويف في الترتيب (872) عالميًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب (909) عالميًا، والجامعة البريطانية بالقاهرة في الترتيب (1034) عالميًا، وجامعة سوهاج في الترتيب (1039) عالميًا، وجامعة جنوب الوادي في الترتيب (1049) عالميًا، وجامعة حلوان فى الترتيب (1106) عالميًا، وذلك على المستوى العالمي.

كما شهد التصنيف تواجد جامعة بورسعيد، وجامعة أسوان، وجامعة دمياط، وجامعة المستقبل، وجامعة السويس، وجامعة دمنهور، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في المراكز التالية.

من جهتها، أكدت عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصُناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، فضلًا عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ورؤية الوزارة في التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.

تصنيف US.News

وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر أن تصنيف US.News ضم مؤسسات من 104 دول، وتضمن 2271 مؤسسة، وأدرج التصنيف في هذا العام، ضمن معايير الاختيار، أفضل (250 جامعة) في نتائج قاعدة بيانات كلاريفيت، وكذا المؤسسات التي استطاعت تحقيق الحد الأدنى وهو (1250) ورقة بحثية منشورة على الأقل خلال الأعوام (2018-2022).

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات التصنيفات العالمية يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف US.News لهذا العام حققت تقدمًا ملحوظًا في مراكزها بالتصنيف، يصل إلى 100 مركز مقارنة بنتائجها في عام 2023، كما تصدرت قائمة أفضل الجامعات على مستوى القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن تصنيف US.News من أهم التصنيفات العالمية التي تهتم أساسًا بالبحث العلمي المنشور عالميًا، حيث يستند التصنيف إلى عدة معايير، ترتكز في الأساس على تقييم البحث الأكاديمى للجامعات، وسمعتها العالمية والإقليمية، ولا يقتصر على البرامج الدراسية.