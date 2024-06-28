30 نقطة مضللة.. ترامب يفوز بلقب "الكاذب الأكبر" فى مناظرة بايدن

استعرضت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ما قالت إنها ادعاءات كاذبة قدمها كل من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية التي جمعتهما فجر اليوم.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن من حمل لقب “الكاذب الأكبر” خلال تلك المناظرة هو الرئيس السابق ترامب بـ30 كذبة، مقابل 9 ادعاءات قدمها بايدن.

أكاذيب ترامب

شملت أكاذيب ترامب قوله إن بعض الدول التي يقودها الديمقراطيون تسمح بإعدام الأطفال بعد الولادة، وفق سي إن إن، وثانيها هو أنه لم تكن هناك هجمات إرهابية خلال فترة رئاسته، والثالثة أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا أكثر مما قدمته أوروبا، واستطرد: "لقد قدمت الدول الأوروبية مجتمعة 100 مليار دولار، أو ربما أكثر من ذلك، أي أقل منا".

وفي هذا السياق، أوضحت شبكة “CNN” أن هذا الادعاء كاذب، ووفقًا لبيانات معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، فإنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في أوائل عام 2022 وحتى أبريل 2024، أسهمت الدول الأوروبية بمساعدات لأوكرانيا أكبر من الولايات المتحدة.

أضاف المعهد أنه منذ أواخر يناير 2022 حتى أبريل 2024، تعهد الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية فردية بما مجموعه حوالي 190 مليار دولار لأوكرانيا في مجالات عسكرية ومالية.

كما تجاوزت أوروبا الولايات المتحدة في المساعدات التي خصصتها لأوكرانيا بنحو 109 مليارات دولار لأوروبا مقارنة بنحو 79 مليار دولار للولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة متقدمة بفارق ضئيل على المساعدات العسكرية التي تم تخصيصها، بأكثر من 50 مليار دولار للولايات المتحدة وأقل من 48 مليار دولار لأوروبا، وفق التقرير.

الادعاء الرابع لترامب، هو أن الرئيس بايدن يخطط لزيادة الضرائب المفروضة على الشعب أربع مرات.

الادعاء الخامس، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي رفضت إرسال 10 آلاف جندي من الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

الادعاء السادس أن أوروبا لا تقبل السيارات الأمريكية.

الادعاء السابع أنه الرئيس الذي حصل على برنامج اختيار المحاربين القدامى من خلال الكونجرس، وأن هذا الاحتيال شوه نتائج انتخابات 2020.

الادعاء الثامن أن الولايات المتحدة تعاني حاليا من أكبر عجز في الميزانية وأكبر عجز تجاري مع الصين.

الادعاء التاسع أن كل باحث قانوني والجميع بشكل عام يريدون إلغاء قضية رو ضد وايد حول حق الإجهاض.

الادعاء العاشر إنه لم تكن هناك هجمات إرهابية خلال فترة رئاسته.

الادعاء الحادي عشر أن إيران لم تمول الجماعات الإرهابية خلال فترة رئاسته.

الادعاء الثاني عشر أن بايدن أشار لسنوات إلى السود على أنهم حيوانات مفترسة خارقة.

الادعاء الثالث عشر أن الأمريكيون لا يدفعون تكلفة التعريفات الجمركية على الصين ودول أخرى.

أكاذيب بايدن

أما بالنسبة إلى بايدن فهو قدم ما لا يقل عن تسعة ادعاءات كاذبة أو مضللة في المناظرة ومنها، استخدم أرقاما زائفة أثناء وصف اثنتين من سياساته الرئيسية للرعاية الطبية.

كرر أرقامه المضللة حول معدلات الضرائب على المليارديرات، وادعى أن ترامب يريد إلغاء الضمان الاجتماعي.

قال بايدن إن معدل البطالة كان 15% عندما تولى منصبه، كما بالغ في تعليقات ترامب لعام 2020 حول إمكانية علاج كوفيد-19 عن طريق الحقن بالمطهرات.

قال الرئيس الأمريكي بشكل غير دقيق أن نقابة حرس الحدود أيدته قبل أن يوضح أنه كان يتحدث عن دعم العملاء لمشروع قانون الحدود الذي أيده.

ادعى بايدن كذبا أنه لم يقتل أي جندي أمريكي أثناء ولايته، قائلا إنه الرئيس الوحيد في هذا العقد الذي ليس لديه أي جنود يموتون في أي مكان في العالم، بينما الحقيقة هي أن 13 جنديا قتلوا في تفجير انتحاري أثناء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، حسب الشبكة الأمريكية.