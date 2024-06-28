الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشرف على متحف عواصم مصر: منف عاصمة توحيد الحضارة المصرية وبدأ معها التاريخ

الحضارة المصرية
الحضارة المصرية

قال الدكتور محمد فضالي، المشرف العام على متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مدينة منف تعد من أقدم وأهم عواصم مصر التاريخية، إذ يقال عنها إنها بدأت وبدأ معها التاريخ، لأنها العاصمة التي بدأت بتوحيد الحضارة المصرية القديمة.

كانت توجد ممالك فى الشمال والجنوب قبل توحيد القطرين

وأكد فضالى، اليوم الجمعة، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن مصر القديمة شهدت تطورًا سياسيًا وكذلك الشكل الإداري والحضري للمجتمع المصري، لافتًا إلى وجود ممالك في الشمال والجنوب قبل توحيد القطرين أو المملكتين.

مدينة منف عُرفت بأكثر من اسم 

وأكد أن ملوك الصعيد الذين وحدوا مصر نجحوا في ذلك لتبدأ الحضارة المصرية الحقيقية والموحدة لدولة مركزية عبر قيام العاصمة منف، مشيرًا إلى أن منف لها أكثر من اسم، مثل "ممفيس" وهو الاسم اليوناني لها، و"بر- انبو" أي مدينة الأسوار البيضاء، وفي الكتب لها أكثر من 12 اسما.

اللون الأبيض لعاصمة مصر القديمة يرجع إلى أنها كانت ترمز لعين حورس اليُمنى 

وأوضح أن الاهتمام باللون الأبيض لعاصمة مصر القديمة "منف" يرجع إلى أنها كانت ترمز إلى عين حورس اليُمنى وفقًا للعقيدة المصرية في ذلك الوقت، وهي الحارسة على صعيد مصر.

8 الصبح مدينة منف مصر التاريخية الحضارة المصرية القديمة ممالك توحيد القطرين ممفيس حورس عين حورس صعيد مصر

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