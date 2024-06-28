الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، وسنشهد هذه الفترة طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 28-6-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، حيث من المتوقع أن يشهد طقس الأيام القادمة درجة حرارة شديدة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما من المقرر أن يشهد الأيام المقبلة نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، هذا وفقا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدًا 

يسود الطقس أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حتى يوم الثلاثاء 2 يوليو.

السبت 29 يونيو:-

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.
  • السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.
  • جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 43 درجة.
  • شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 40 درجة.
  • جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

تشهد المحافظات طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأفادت "الهيئة"، بأن المحافظات تشهد ارتفاع نسب الرطوبة؛ ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وقالت إن حالة الطقس تشهد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 28 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الجمعة 28 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، أجواء صيفية حارة على مدار اليوم، مع نشاط كبير وملحوظ للرياح مع نسب رطوبة مرتفعة زادت من الشعور بحرارة الأجواء.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، درجات حرارة بلغت العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، وبلغت درجات الحرارة المحسوسة 35 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 40 كم/الساعة.

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