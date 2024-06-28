الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بكين تحتفل اليوم بالذكرى السبعين لـ"المبادئ الخمسة للتعايش السلمى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحتفل بكين، اليوم الجمعة، بالذكرى السبعين للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، التي أصبحت وفق الإعلام الصيني بعد تطبيقها وتطويرها، القواعد الأساسية للعلاقات الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وسيلقي الرئيس شي جين بينج الكلمة الرئيسية في الحفل، وقد تم التركيز على هذا الحدث الاستشرافي، تحت شعار "من المبادئ الخمسة للتعايش السلمي إلى بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".

وحسب وكالة شينخوا، فإنه تمت دعوة قادة سياسيين سابقين وخبراء وباحثين وأصدقاء وممثلين إعلاميين ومندوبين تجاريين من مختلف البلدان، لحضور فعاليات الاحتفال التذكارية التي تتضمن مأدبة غداء ومنتديات متوازية.

الخارجية الصينية: المبادئ الخمسة للتعايش السلمي حظيت بقبول واسع النطاق من جانب دول العالم

وفي مؤتمر صحفي دوري، يوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إن المبادئ الخمسة للتعايش السلمي حظيت بقبول واسع النطاق من جانب دول العالم واعترفت بها، وأصبحت عرفا مهما حاكما للعلاقات الدولية المعاصرة.

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ما هى المبادئ الخمسة للتعايش السلمي؟

طرحت المبادئ الخمسة للتعايش السلمي لأول مرة عام 1954 من قبل رئيس مجلس الدولة الصيني آنذاك تشو إن لاي وهى: "مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للطرف الآخر، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي".

وتم تقديم هذه المبادئ في وقت كانت فيه حركات التحرر من الاستعمار على أشدها حول العالم، وكان العديد من الدول المستقلة الناشئة بحاجة ماسة إلى إطار دولي عادل ومتساوٍ للعلاقات الدولية، لذلك حظيت المبادئ الخمسة للتعايش السلمي بقبول واسع في المحافل الدولية مثل مؤتمر جنيف. 

وأصبحت هذه المبادئ القاسم المشترك الأكبر في معالجة العلاقات بين الدول وأُدرجت في سلسلة من الوثائق الثنائية والمتعددة الأطراف، لتصبح قواعد أساسية للعلاقات الدولية الحديثة ومبادئ أساسية للقانون الدولي، وفقًا لوزارة الخارجية الصينية. 

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