الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

288 محضرًا تموينيًا وضبط 47 شيكارة دقيق بلدي خلال يومين بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أشار اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق، وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث تمكنت من تحرير 288 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المعلن، وكذا عدم الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز وذلك في ضوء خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق؛ للتصدي لكل أشكال الغش التجاري.

وأفاد أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح مركز ومدينة أشمون أحدهما ضد صاحب مخبز بلدي لتجميعه 47 شيكارة دقيق بلدي لبيعها في السوق السوداء، والآخر ضد صاحب محل لبيع السجائر لبيعه بأزيد من السعر المحدد بقصد التربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنح سرس الليان ضد صاحب محل جزارة لعدم الاعلان عن الأسعار والتربح بدون وجه حق وتحرير محضرين جنح مركز قويسنا ضد أصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير محضرين جنح مركز ومدينة الشهداء أحدهما ضد صاحب مستودع بناحية كفر دنشواي لغلق المستودع في أوقات العمل الرسمية، والآخر ضد صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار. 

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالاستمرار في تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على حقوقهم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ضبط دقيق بلدى قبل بيعه بالسوق السوداء تحرير ٢٨٨ محضر حملات تفتيشيه ليومين على التوالذكي

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