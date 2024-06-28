الجمعة 28 يونيو 2024
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وزير الإسكان: صيانة لرفع كفاءة الطرق والمرافق بالعاشر والعبور والصالحية الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان والعبور والصالحية الجديدة، نفذت عدة أعمال لصيانة ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق المختلفة، وذلك في إطار رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بتلك المدن.

وأوضح الوزير أن الاهتمام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة للطرق والمرافق بالمدن الجديدة، له موازنات محددة، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها، وتقديم خدمة جيدة للسكان، وهو ما تتم متابعته بصورة دورية. 

وتفقد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، بعض أعمال شركات الصيانة بالحي 11 من أعمال الطرق والمياه والصرف والكهرباء والتليفونات والنظافة، مشددًا على الشركات بسرعة انتهاء أعمال الصيانات اللازمة بالحي.

والتقى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بعض السكان للتعرف على المشكلات التى تواجههم لحلها، وقام بالتنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كل الطرق بالمدينة تباعًا، ولربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

 

جهاز تنمية مدينة العبور 

 وفي السياق، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، البدء في أعمال الطبقة الأسفلتية للتوسعة التي تمت لمخرج المدينة، واستحداث طريق خدمات للخارج من سوق العبور في اتجاه طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، لتسهيل حركة المركبات والحد من التكدسات المرورية بتلك المنطقة. 

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 كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب واستبدالها بمواسير مياه الشرب من البلاستيك الصحي (UPVC )، حيث تابع أعمال إعادة الشيء لأصله بالطرق في مسارات خطوط المشروع التي تم الانتهاء منها بحارة الخدمة بشارع الشعراوي، وصولًا لشارع فاطمة الزهراء بالحي الثاني.

وأنهي المهندس أحمد رشاد، الجولة بتفقد أعمال الطبقة الأسفلتية واستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والعرضية للمنطقة الصناعية (ب، ج)، وكذلك حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس.  

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور، على الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والتنبيه بالالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية في تنفيذ الأعمال.

وقام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، والجاري تنفيذها في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في مدينة الصالحية الجديدة.

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وتضمنت الجولة الاطلاع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث أكد شاهين أهمية رفع مستوى جودة الطرق لضمان سلامة المواطنين وتحسين الحركة المرورية داخل المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير المدينة، تشمل تحديث مرافقها وخدماتها لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في العمل بجدية وإتقان لتحقيق الأهداف المرجوة.

الدكتور عاصم الجزار الاسكان وزير الإسكان العاشر من رمضان الصالحية الجديدة العبور

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