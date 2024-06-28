الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: 30 يونيو نقطة تحول تاريخية أعادت للدولة هويتها الوطنية

منال نصر
منال نصر

قالت منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن ثورة 30 يونيو المجيدة ثورة شعبية صنعها وأدارها الشعب المصري العظيم.

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وأوضحت "نصر" في تصريحات لها أن ثورة 30 يونيو خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصري لتصحيح المسار وإنقاذ البلاد من السقوط، مؤكدة أن الشعب المصري ضرب مثالا عظيما في الحفاظ على وطنه. 

نقطة تحول تاريخية

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو نقطة تحول تاريخية، استجاب فيها الجيش المصري الباسل لإرادة الشعب، وأعاد للدولة هويتها الوطنية والحضارية".

نهضة تنموية غير مسبوقة  


وأضافت أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات من مشروعات البنية التحتية العملاقة، مثل شبكة الطرق الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، كانت كل خطوة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.


وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الإرهاب بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية، والقضاء على بؤر الإرهاب في سيناء وتأمين حدود البلاد كان ولا يزال أولوية قصوى، وأثبتت مصر للعالم قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بثبات وقوة.

ولفتت النائبة منال نصر، إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر، فنجحت مصر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية رغم التحديات العالمية، وبدأت في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة الرشيدة، علاوة على تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، هي كلها مؤشرات على نجاح السياسات الاقتصادية المصرية.

وأوضحت النائبة منال نصر، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا بفضل تلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية، مؤكدة  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد البلاد بحزم وإصرار نحو التنمية الشاملة والاستقرار.

بمجلس النواب حزب حماة الوطن ثورة 30 يونيو الشعب المصري لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

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