افتتاح عرض "حاجة تخوف" بمركز الإبداع الفنى للمخرج خالد جلال

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، افتتاح العرض المسرحي "حاجة تخوف" أمس الخميس، على مسرح مركز الإبداع الفني برئاسة المخرج خالد جلال.

"حاجة تخوف" هو عرض مشروع تخرج الدفعة B من قسم التمثيل (دفعة على فايز) باستوديو المواهب، صياغة وإخراج خالد جلال، مخرج منفذ علا فهمي، بحضور كوكبة من الفنانين والكتاب والنقاد والصحفيين.

تفاصيل العرض المسرحي

وعقب نهاية العرض وجه المخرج خالد جلال، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لاهتمامها بحضور افتتاح العرض، كما وجه الشكر للدكتور وليد قانوش لاهتمامه بكل ما يقدم بمركز الإبداع الفني في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

خالد جلال يطلق اسم على فايز الدفعة المسرحية

قام المخرج خالد جلال بتسمية هذه الدفعة باسم "على فايز"، تكريماً لذكرى أحد تلامذته الذي توفي أثناء فترة التدريب. كان المتوفى أحد نجوم برنامج الدوم، وقام المخرج خالد جلال بدمجه في مركز الإبداع ليكون جزءًا من فريق العرض المسرحي.

الجدير بالذكر أن المخرج خالد جلال تمكن من خلال ورش عمل مركز الإبداع الفني، من تقديم عدد كبير من الفنانين إلى الساحة الفنية في دفعات مختلفة. وأصبح معظمهم نجومًا في الصفوف الأولى سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون.

وقدموا عروضًا حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والنقدي، منها: "هبوط اضطراري"، "أيامنا الحلوة"، "قهوة سادة"، "سلم نفسك"، "سينما مصر"، و"بعد الليل".

خالد جلال

خالد جلال