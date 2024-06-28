نجم الولايات المتحدة يعتذر لجماهير منتخب بلاده عن طرده أمام بنما

اعتذر تيموثي وياه، نجم منتخب الولايات المتحدة، عن واقعة طرده خلال لقاء الفريق ضد نظيره البنمي، في بطولة كوبا أمريكا 2024، حسبما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.

كان منتخب الولايات المتحدة، قد سقط في فخ الخسارة أمام بنما، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة) في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبي أوروجواي وبوليفيا.

وتلقى وياه بطاقة حمراء في الدقيقة 18 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (مرسيدس بينز ستاديوم)، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أثبتت توجيه اللاعب الأمريكي لكمة إلى روديريك ميلير، لاعب منتخب بنما.

ومن جانبه، قال لاعب الوسط تايلر آدامز، في تصريحات إعلامية بعد المباراة، قائلًا "لا يقصد أي لاعب الحصول على بطاقة حمراء مطلقًا، تحت أي ظرف من الظروف، إنه ليس هذا النوع من الأشخاص".

بدوره، صرح كريستيان بوليسيتش، قائد المنتخب الأمريكي: "تيمي يعرف الخطأ الذي ارتكبه، هذا كل شيء.. سيتعلم من تلك الواقعة بكل تأكيد.. نعم إنه سخيف.. إنها ليست الطريقة التي تريد أن تضع بها فريقك في هذا الموقف".

وتعتبر هذه هى أسرع حالة طرد لمنتخب الولايات المتحدة، منذ طرد جيمي كونراد بعد 17 دقيقة من مباراة ودية عام 2010 ضد هندوراس.

كما تعد هذه البطاقة الحمراء الأولى، التي ينالها وياه مع المنتخب الأمريكي، لكنها الثانية في مسيرته الكروية، حيث تم طرده خلال لقاء فريقه السابق ليل ضد نانت، عام 2022.