الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تشغيل موقف البوهى الجديد.. ومواطنون: أنقذنا من العشوائية

موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد

بدأ خلال الأيام القليلة الماضية تشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد، بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، ضمن سلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة حديثًا لخدمة حركة تنقل المواطنين وإحكام السيطرة على منظومة السرفيس، سواء على مستوى المحافظة بشكل عام أو بقطاع شمال الجيزة. 

موقف البوهى الجديد بإمبابة

ويخدم موقف البوهي الجديد عددا من الخطوط الهامة، والتي من ضمنها: العتبة- رمسيس- الكيت كات- السبتية- الإسعاف- الجيزة- الوراق، وهو مقام على مساحة 2000 م، ويستوعب ما يقرب من 70 ميكروباصا.

وفي وقت سابق، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه قد تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ لتيسير الحركة المرورية، إلى جانب توفير عدد من المواقع التي تصلح لإقامة مواقف سرفيس حضارية عليها لخدمة المواطنين ومنع المواقف العشوائية بمحيطها.

مواطنون يشيدون بموقف البوهى الجديد

وأشاد العديد من المواطنين بتشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد، الذي يخدم أهالي المنطقة تزامنا مع تشغيل مترو الأنفاق بمنطقة إمبابة، ويقول مصطفى أحمد، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن مجمع مواقف البوهي تم تنفيذه على أعلى مستوى وبشكل راقٍ متحضر ساعد فى إنقاذ الأهالي والمنطقة بالكامل من العشوائية.

وتابع: إن موقف ميكروباصات البوهي مزود بمقاعد للجلوس ومظلات لحماية المواطنين من الشمس في الصيف والأمطار في الشتاء، علاوة على تزويد الموقف بأنظمة مراقبة وتركيب كاميرات على مداخل ومخارج الموقف، وتوجد أيضًا دورات مياه وكافيتريا وشاشات لعرض خطوط السير لسيارات السرفيس.

من جانبها، أكدت نورهان طارق، من سكان أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن المنطقة تحولت لشكل حضاري بالكامل خاصة بعد افتتاح خط المترو الجديد، ومن بعده موقف الميكروباصات لمختلف الخطوط، وهو ما يخدم السكان ويوفر لهم كافة سبل الراحة بشكل متحضر يبعد عن العشوائية.

وأضاف سمير كامل، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أنه سابقا كانت مواقف الميكروباصات غاية في الخطورة ويظهر فيها العديد من المشاجرات والمشاكل والأصوات المرتفعة التي تزعج السكان، إلا أنه بعد تنفيذ موقف البوهي تحول المشهد تماما من العشوائية للتحضر والرقي الذي يليق بسكان المنطقة.

موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
موقف البوهي الجديد
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مواطنين يشدون بموقف البوهي الجديد موقف البوهي الجديد البوهى موقف البوهي موقف البوهي الجديد بإمبابة إمبابة مجمع مواقف البوهي مواقف السرفيس

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