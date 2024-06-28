"اللعب مع العيال" يحافظ على المركز الثانى بإيرادات مليون جنيه أمس

منافسة كبيرة يشهدها شباك التذاكر المصري بتواجد 4 أفلام تم طرحها منذ موسم أفلام عيد الأضحي بدور العرض السينمائية، من بينها فيلم "اللعب مع العيال"، بطولة الفنان محمد عادل إمام، الذي يحافظ على المركز الثاني في قائمة الأفلام المعروضة.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان الإيرادات اليومي، إن فيلم "اللعب مع العيال"، للفنان محمد إمام، استكمل تواجده في المركز الثاني، حيث حقق أمس، الخميس، إيرادات بلغت 1.098.442 جنيه.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

وتدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات، هي: القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

أبطال فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة: محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة وعدد من النجوم .