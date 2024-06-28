الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير بالشئون الأمريكية: نتنياهو الرابح الأكبر من مناظرة بايدن وترامب

نتنياهو
نتنياهو

قال الداه يعقوب، الخبير في الشئون الأمريكية، إن الرابح الوحيد من المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة بعد الدعم الذي قدم من كلا المرشحين، حيث قال "ترامب" إنه يجب أن تترك إسرائيل تفعل ما تريد في غزة، وحاول "بايدن" أن يراوغ ويقول إن المسئولية تقع على حماس، وبأنه يجب العمل مع تل أبيب من أجل القضاء على الحركة.

نتنياهو سيزداد غطرسة وصلفا وسيواصل مزيدا من العمليات بعد هذا الدعم الكبير

وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "نتنياهو" سيزداد غطرسة وصلفا، وسيواصل مزيد من العمليات التي يقوم بها حاليا بعد أن وجد هذا الدعم الكبير للغاية، لذلك يبدو بأن الانتخابات الأمريكية لن تعيق رئيس الوزراء الإسرائيلي عما يقوم به من عمليات في غزة، في ظل ضعف الإدارة الديمقراطية التي تسابق الوقت والزمن بعد نهاية المناظرة وخروج "بايدن" فاشلا منها.

"ترامب" أعلن عن نواياه اليوم بالوقوف مع إسرائيل

وأشار إلى أن "ترامب" أعلن عن نواياه اليوم، بالوقوف مع إسرائيل، مردفا: "نحن نعلم الفاتورة التي دفعها العالم العربي مع ترامب في ولايته الأولى، عندما نقل السفارة، وكان دعمه دائما للدولة العبرية، وبالتالي بايدن يحاول التعويل على الجمهور العربي.

جو بايدن ترامب نتنياهو غزة الانتخابات الرئاسية الامريكية

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