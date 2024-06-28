بسبب اللعب.. وفاة طفل غرقًا فى النيل بالعياط

توفي طفل غرقًا في نهر النيل بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة يفيد غرق طفل في نهر النيل بالعياط، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلًا يبلغ من العمر 4 سنوات، تعرض للغرق خلال اللعب.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.