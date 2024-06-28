الجمعة 28 يونيو 2024
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اليوم.. شعبان يوسف يناقش "الهوامش والمتون" فى دمياط

شعبان يوسف
شعبان يوسف

يستضيف صالون محمد التوارجي الشهري بدمياط، الناقد والمؤرخ شعبان يوسف في ندوة بعنوان "الهوامش والمتون والمستبعدون عمدا وظلما وتجاهلا فى الثقافة المصرية المعاصرة"، مساء اليوم الجمعة.

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شعبان يوسف

أما عن شعبان يوسف فهو شاعر وكاتب ومؤرخ ثقافي أسس مع الشاعرين رفعت سلام ومحمود نسيم مجلة كتابات 1979، وأسس ورشة الزيتون الأدبية مع الدكتور فخري لبيب عام 1979.

أصدر يوسف سبعة دواوين شعرية هي، "مقعد ثابت في الريح، معاودات، كأنه بالأمس فقط، تظهر في منامي كثيرًا، أكثر من سبب للعزلة، أحلام شكسبيرية".

أصدر يوسف أكثر من 25 كتابًا أدبيًا وفي التاريخ الثقافي منها "جيل السبعينيات.. الجيل والسيرة والحركة، خلوة الكاتب إبراهيم أصلان، خيري شلبي فيلسوف الهامش، أدب السجون، بهاء طاهر ناقدًا مسرحيًا، لماذا تموت الكاتبات كمدًا، ضحايا يوسف إدريس وعصره، المنسيون ينهضون، وجوه مشرقة في دفتر الحضور، مذكرات نجيب الريحاني المجهولة، الثقافة المصرية سيرة أخرى، وأخيرًا هكذا تكلم بهاء طاهر عن سلسلة كتاب اليوم".

صالون محمد التوارجي

أما عن محمد التوارجي مؤسس صالون محمد التوراجي فهو واحد من رموز الثقافة في محافظة دمياط، وهو وزير مفوض سابق في الخارجية المصرية، وكان قد أصدر سيرته الذاتية تحت عنوان "دكان جدي.. لوحات من زمن مفقود".

يروي الكتاب عبر 45 حلقة، سيرة حياة المؤلف في طفولته وصباه خلال بدايات النصف الثاني من القرن العشرين من خلال ارتباطه بدكان جده الذي يقر الكاتب أنه كان مدرسته الأولى حيث جده كان معلمه الأول، حيث كان الدكان مؤسسة متعددة الأغراض تجمع بين دوار العمدة وكتاب الشيخ والمجلس العرفي لحل المشاكل ومجلس إدارة الجامع ودكان البقالة والصيدلية، وتجاوره مطحنة البن وماكينة شحن البطاريات السائلة.

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صالون التوارجي

يذكر أن صالون التوارجي الثقافي هو صالون شهري دشنه محمد التوارجي منذ 24 عامًا ويحضره العديد من الأدباء والنقاد والمهتمين بالثقافة واللغة، ومنهم الدكتور عيد صالح والدكتور إبراهيم منصور والكاتب سمير الفيل، ويستضيف الصالون قامات ثقافية وفكرية مصرية مهمة جدا ويعتبر من أشهر الصالونات بمصر.

صالون محمد التوارجي شعبان يوسف التوارجي الهوامش والمتون دمياط صالون

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