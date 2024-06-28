الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروبات مهمة لنضارة البشرة

البشرة
البشرة

تعتبر البشرة النضرة والصحية من علامات الجمال والاهتمام بالنفس ولتحقيق هذه النضارة، لا يقتصر الأمر على العناية الخارجية بالبشرة فقط، بل يلعب النظام الغذائي والمشروبات التي نتناولها دورًا كبيرًا في ذلك. إليك بعض المشروبات التي تساعد في تحسين نضارة البشرة:

الماء
 يُعتبر الماء أساسيًا للحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها، وتناول كميات كافية من الماء يوميًا يساعد في طرد السموم من الجسم ويحافظ على رطوبة الجلد، ما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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 الشاي الأخضر
 

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة، ما يحافظ على البشرة شابة ونضرة. كما أنه يحتوي على مضادات الالتهاب التي تساعد في تقليل التهيجات الجلدية.

عصير الرمان
 

الرمان غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تحسين مرونة البشرة وتجديد خلاياها. تناول عصير الرمان بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل علامات الشيخوخة وتحسين مظهر البشرة.

ماء جوز الهند
 

يعتبر ماء جوز الهند من المشروبات الطبيعية المرطبة للبشرة. يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة وتمنحها مظهرًا مشرقًا وصحيًا.

عصير الجزر
 

يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A المهم لصحة الجلد. يساعد فيتامين A في تحسين نضارة البشرة وتقوية الأنسجة الجلدية.

عصير الخيار
 

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات التي تساعد في ترطيب البشرة وتغذيتها. يمكن لعصير الخيار أن يمنح البشرة إشراقة طبيعية ويساعد في تقليل الانتفاخات والهالات السوداء حول العينين.

عصير الليمون
 

عصير الليمون غني بفيتامين C، الذي يعتبر مضادًا للأكسدة قويًا ويساعد في إنتاج الكولاجين. تناول عصير الليمون بانتظام يساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

الحليب الذهبي
 

يتكون الحليب الذهبي من الحليب مع إضافة الكركم والزنجبيل والعسل. يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهاب التي تعزز صحة البشرة وتمنحها توهجًا طبيعيًا.

 يمكن أن تسهم هذه المشروبات بشكل كبير في تحسين نضارة البشرة وصحتها. لكن يجب أن نتذكر أن العناية بالبشرة تتطلب أيضًا نظامًا غذائيًا متوازنًا ونمط حياة صحيًا يتضمن النوم الكافي وممارسة الرياضة بانتظام.

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