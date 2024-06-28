المناظرة الرئاسية الأمريكية.. بايدن: ترامب هو من شجع بوتين على غزو أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إدارته خفضت أسعار الكثير من الأدوية لملايين الأمريكيين ويركز في الوقت الحالي على خفض أسعار المواد الأساسية.

وأشار بايدن، إلى أن ترامب هو من شجع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على غزو أوكرانيا وإعادة الاتحاد السوفيتي إلى الوجود.

ترامب: بايدن تسبب فى التضخم وهو القاتل الحقيقى لـ"السود"

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأخير تسبب في التضخم، وهو القاتل الحقيقي لملايين السود الذين أتوا عبر الحدود.

وقال ترامب خلال المناظرة التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أريد تنظيف المياه والهواء ولدي أجندة قوية في هذا المجال ونخسر كل أشكال الطاقة في عهد بايدن".