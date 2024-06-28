الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في مواعيدها، فضلا عن أن بعض المسلمين يرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والكثير من مدن ومحافظات الجمهورية.

مواعيد صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الجمعة في محافظة القاهرة

الجمعة: 12:58

موعد أذان الجمعة في محافظة الإسكندرية

الجمعة: 1:03

موعد أذان الجمعة في محافظة أسوان

الجمعة: 12:51

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:11 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:59 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:34 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:00 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:34 مساءً.

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:10 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:04 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:42 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:08 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:44 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:56 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:27 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:53 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:28 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:10 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:02 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:40 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:06 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:21 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:18 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:45 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:13 مساءً.

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:27 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:52 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:11 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:40 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:05 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:05 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:55 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:32 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:58 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:32 مساءً.

دعاء الصباح اليوم الجمعة 28 يونيو 2024

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر

الساعة 4:07 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:00 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:39 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:05 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.

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