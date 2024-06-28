الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيلون ماسك: مناظرة بايدن الرئاسية مع ترامب ذريعة لاستبداله بمرشح ديمقراطى آخر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المناظرة الرئاسية بين المرشحين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب.

وأكد ماسك أن المناظرة مجرد ذريعة لاستبدال الرئيس الأمريكي الحالي بمرشح آخر من الحزب الديمقراطي.

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ترامب: بايدن تسبب فى التضخم وهو القاتل الحقيقى لـ"السود"

وسائل إعلام أمريكية: أداء بايدن في المناظرة التي جمعته بترامب كان كارثيًا

وقال ماسك، في منشور له عبر حسابه على منصة إكس: "هذا تحضير لاستبدال بايدن، لقد طعن الديمقراطيون بايدن في ظهره".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أجمعت على أن أداء بايدن في المناظرة التي جمعته بالرئيس السابق دونالد ترامب كان كارثيًا، وأنه يجب على الحزب الديمقراطي أن يدق ناقوس الخطر.

"CNN": أداء دونالد ترامب أفضل من جو بايدن خلال المناظرة

وكشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "CNN" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن أن أداء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مناظرة مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، كان أفضل.

وجاءت تقديرات المراقبين المسجلين، الذين شاهدوا مناظرة أمس الخميس، بأن أداء ترامب كان أفضل بنسبة حوالي 67%، مقابل 33% قالوا إن أداء بايدن كان أفضل.

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"CNN": أداء دونالد ترامب أفضل من جو بايدن خلال المناظرة

وعكست نتائج الاستطلاع آراء النقاش فقط بين هؤلاء الناخبين الذين تابعوا آراء جمهور الناخبين الكامل ولا يمثلونهم في التركيبة السكانية الخاصة بهم، أو تفضيلاتهم السياسية أو مستوى الاهتمام الذي يولونه للسياسة.

وانحاز مراقبو المناظرة في الاستطلاع إلى الجمهوريين بنسبة 5 نقاط من الانحياز إلى الديمقراطيين، مما أدى إلى جمهور أكثر ميلًا إلى الحزب الجمهوري قليلًا من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

وفقًا لشبكة "سي إن إن"، قالت أغلبية 57% من مراقبي المناظرة إنه ليست لديهم ثقة حقيقية في قدرة بايدن على قيادة البلاد، مقابل 44% قالوا إنه ليست لديهم ثقة حقيقية في قدرة ترامب على القيام بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع "سي إن إن" أُجرى عبر رسالة نصية مع 565 ناخبًا أمريكيًا مسجلًا قالوا إنهم شاهدوا المناظرة أمس الخميس، وتمثل نتائج الاستطلاع آراء مراقبي المناظرة فقط.

إيلون ماسك جو بايدن دونالد ترامب الحزب الديمقراطي الديمقراطيون

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