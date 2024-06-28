المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف حى الشجاعية شرقى غزة لليوم الثانى

أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مع استمرار توغلها بالحي لليوم الثاني، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر طبية، نقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الاحتلال في المواصي غربي رفح الفلسطينية.

ارتقاء شهيدان جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما في مخيم النصيرات

وكان مراسل "القاهرة الإخبارية"، قد أفاد بارتقاء شهيدان جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، عن أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".