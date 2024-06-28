الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف حى الشجاعية شرقى غزة لليوم الثانى

المدفعية الإسرائيلية
المدفعية الإسرائيلية

أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مع استمرار توغلها بالحي لليوم الثاني، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر طبية، نقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الاحتلال في المواصي غربي رفح الفلسطينية.

 

ارتقاء شهيدان جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما في مخيم النصيرات  

وكان مراسل "القاهرة الإخبارية"، قد أفاد بارتقاء شهيدان جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، عن أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

المدفعية الإسرائيلية حي الشجاعية غزة قصف حي الشجاعية رفح الفلسطينية

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