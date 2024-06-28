تعتمد الميزانيات.. بدء التسجيل فى الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، بدء التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة بدار الحكمة في تمام العاشرة صباحًا، ويستمر حتى الثانية ظهرا على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية الثانية ظهرا، حال اكتمال النصاب القانوني.

اعتماد الميزانيات السابقة

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن الجمعية العمومية العادية ستناقش وتعتمد الميزانيات السابقة وتناقش تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

أضاف أن الجمعية العمومية للنقابة ستناقش ما يستجد من أعمال ومواقف النقابة من قانون المسئولية الطبية وقانون منح الالتزام وقواعد استقدام الأطباء الأجانب.

أشار عبد الحي إلى أن الجمعية ستناقش آخر المستجدات في ملف مكافأة الإمتياز وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.