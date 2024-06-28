الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد 11 فلسطينيًا بنيران قوات الاحتلال فى رفح الفلسطينية

استشهاد
استشهاد

أفادت مصادر طبية، نقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الاحتلال في المواصي غربي رفح الفلسطينية.

وكان أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بارتقاء شهيدان جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، عن أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

واستشهدت مواطنة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخيامًا تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلًا في محيط منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة مواطنين آخرين بينهم أطفال، كما أصيب مواطنون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.

رفح غزة قطاع غزة فلسطين المواصي

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