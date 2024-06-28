القاهرة الإخبارية: شهيدان جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما فى مخيم النصيرات

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بارتقاء شهيدين جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان أعلن جيش الاحتلال، أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

واستشهدت مواطنة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخيامًا تأوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.