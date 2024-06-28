قيادى بـ"مستقبل وطن": 30 يونيو ثورة عظيمة أعادت مصر إلى المسار الصحيح

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن ثورة 30 يونيو فارقة في تاريخ مصر، كما أن الثورة أعادت مصر إلى المسار الصحيح، حيث غيرت مسار الدولة إلى وضعها الصحيح ولو استمر حكم جماعة الإخوان لسقط الوطن في الظلام والجهل والتخلف.

وعي الشعب أنجح ثورة 30 يونيو



وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، في تصريحات خاصة اليوم الجمعة، أن ثورة 30 يونيو قضت على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بفضل وعي الشعب المصري الذي لفظ الجماعة وما تقوم به من جرائم وراء ستار الدين.

وأوضح الحبال أن الثورة شهدت عظمة المصريين الذين خرجوا بالملايين لكل الميادين في كل المحافظات يصرخون في وجه الظلم والحكم المستبد ويعلنون رفضهم استمرار الإرهابية في حكم مصر.

ثورة شعب حماها الجيش والشرطة



وأكد تامر أن 30 يونيو ثورة شعب وحماها الجيش والشرطة، الذين تصدوا لمحاولات الإرهابية في تدمير وتخريب مصر، واقتلعوا الإرهاب من جذوره حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار.



وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الثورة أظهرت الوجه القبيح للجماعة الإرهابية، حيث إنه بعد نجاح الثورة قامت الإرهابية بحرق الكنائس والأقسام وترويع وترهيب المواطنين، وقتلت عددًا كبيرًا من أبناء هذا الوطن الذي رفض وجودهم وأصر على سقوط النظام وسقوط حكم المرشد والجماعة الإرهابية.