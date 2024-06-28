الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدواء": فتح التسجيل بالدفعة الخامسة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات "معًا نحو دواء آمن".

تعزيز تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية لتوفير دواء آمن وفعال

وتستهدف المبادرة الصيدليات العامة والمجتمعية والصيدليات الخارجية بالمستشفيات، وتهدف إلى تعزيز تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية من أجل توفير دواء آمن وفعال، ما يضمن سلامة المريض المصري، كما تقدم الهيئة متابعة مستمرة للصيدليات المشاركة مع فريق اليقظة الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

المتاح لهم التسجيل فى الدفعة الجديدة من المبادرة

وقالت الهيئة إنه يمكن للصيادلة المالكين أو العاملين بإحدى الصيدليات المجتمعية في مصر، أو بالصيدليات الخارجية لأي مستشفى، التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة هيئة الدواء المصرية المجانية "معًا نحو دواء آمن".

وأفادت بأن آخر موعد للتسجيل هو يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، وللتسجيل برجاء الضغط على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfha6orsFg9fJUMliCgoiBZpDm7AJ2EuSf2ZyCpRttJzZ0LBw/viewform?usp=sf_link

زيارة وتدريب مقيمى وكالة الأدوية الإفريقية

في سياق آخر، كانت هيئة الدواء المصرية قد شاركت في ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان "زيارة وتدريب مقيمي وكالة الأدوية الإفريقية"، التي نظمتها وكالة الأدوية الأوروبية في هولندا، في الفترة من 24 وحتى 27 يونيو الجاري، وذلك بناءً على الدعوة الواردة من الوكالة.

وجاءت مشاركة هيئة الدواء المصرية من خلال الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية.

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هيئة الدواء تستقبل عددًا من ممثلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

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خطة البرامج التدريبية المقدمة من هيئة الدواء للصيادلة خلال يوليو المقبل

وتم خلال ورشة العمل، التي شهدت مشاركة أعضاء لجنة مقيمي الأدوية بالاتحاد الإفريقي بهدف نقل الخبرات، مناقشة التحديات التي تواجه السلطات الصحية بإفريقيا في تحقيق تعزيز النظام التنظيمي، وكذلك سبل تحقيق تعاون مثمر بين شركاء الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن مشاركة هيئة الدواء المصرية في ورشة عمل وكالة الأدوية الأوروبية تعكس قدرات مصر وهيئة الدواء المصرية الريادية في أبرز المحافل الدولية.

يأتي ذلك في إطار التطور المستمر الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية لإنشاء شبكة علاقات دولية استراتيجية، والسعي لنجاح إنشاء هيئة الأدوية الإفريقية.

الدواء مبادرة الرعاية الصيدلية ليقظة الدوائية الصيدليات نحو دواء آمن

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