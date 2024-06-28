الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق" يواصل جنى الأرباح.. 4.8 مليون جنيه فى ليلة الخميس

ولاد رزق
ولاد رزق

واصل فيلم "ولاد رزق ٣" حالة النجاح التي يحققها يوميا في صراع الإيرادات بشباك التذاكر المصري، والذي تصدره منذ الليلة الأولى لعرضه في موسم عيد الأضحى.

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ولاد رزق فى الصدارة 

وجاء فيلم "ولاد رزق 3" في المركز الأول بقائمة إيرادات شباك التذاكر مساء الخميس، وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري، أن الفيلم حقق ٤ ملايين و٨٠٥ آلاف جنيه.

قصة فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب بدخولهم في العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وفيدرا، ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ولاد رزق ٣ صراع الإيرادات فيلم ولاد رزق الدفراوي الموزع السينمائي

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