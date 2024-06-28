لجنة من محافظة مطروح تتفقد الشواطئ وتستمع للمصطافين

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح برئاسة محمد أنور، مدير عام السياحة، وكريم عرفان، مدير الشواطئ حملة للمرور على عدد من شواطئ المحافظة، وشملت شواطئ "أم الرخم، ومنطقة عجيبة، والأبيض، وشاطئ الرميلة، وعلم الروم، ومينا حشيش".

واستمعت اللجنة لرواد الشواطئ، حيث تم الاطمئنان منهم على حسن التعامل وتوافر الخدمات المقدمة وأى مقترحات جديدة يمكن تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ.

التأكد من توافر الغطاسين

وخلال المرور على الشواطئ تم التأكد من توافر الغطاسين والنظافة ودورات المياه وتواجد سيارات الإسعاف بالأماكن المخصصة لها، والالتزام بأسعار الشماسي وتوفير سبل الراحة لرواد الشواطئ، والاطمئنان من عدم وجود أي تجاوزات.

إشادة من المصطافين بتوافر الخدمات

وأشاد المصطافون بمدى توافر الخدمات وحسن التعامل من أصحاب الرخص والعاملين بالشاطئ، وأن محافظة مطروح من المصايف المفضلة لهم، وحرصهم الشديد على زيارتها كل عام لما تمتلكه من مقومات سياحية ومياهها الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة وطيبة وكرم ضيافة أهلها الكرام.

الترحيب بالمقترحات

وأكد فريق العمل خلال لقائه مع المصطافين الترحيب بأى مقترحات أو شكاوى والتواصل مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف على تليفون رقم ٠٤٦٤٩٣١٦١٣، وكذلك على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بالمرور والمتابعة المستمرة لشواطئ مطروح مع الاطمئنان على توافر الخدمات وسبل الراحة لرواد الشواطئ من أهالي مطروح وزائريها وإزالة أي عقبات ومنع أي تجاوزات، والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق، خاصة مع الاقبال السياحي الكبير على محافظة مطروح.

لجنة من محافظة مطروح

لجنة من محافظة مطروح

لجنة من محافظة مطروح

لجنة من محافظة مطروح

لجنة من محافظة مطروح

لجنة من محافظة مطروح