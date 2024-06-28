جيش الاحتلال: قوات الفرقة 98 بدأت عملية فى حى الشجاعية شرق غزة

أعلن جيش الاحتلال أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

واستشهدت مواطنة، فجر اليوم الجمعة، وأُصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخيامًا تأوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف منزلًا في محيط منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة مواطنين آخرين بينهم أطفال، كما أصيب مواطنون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.