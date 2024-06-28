محرمون من المدارس.. 14 مليون طفل بالسودان بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة

قالت المديرة العامة لليونيسف، كاثرين راسل، في ختام مهمة لها في بورتسودان، الخميس، إن الأطفال في السودان يواصلون دفع ثمن مدمر بسبب الحرب المتواصلة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

وقالت راسل: إنه "بعد أكثر من عام من بداية هذه الحرب الوحشية، لا يزال ألم ومعاناة الأطفال في السودان يزداد"، مشيرة إلى أن حوالي 9 ملايين طفل يكافح مع انعدام الأمن الغذائي الخطير وعدم الوصول إلى مياه الشرب النظيفة".

14 مليون طفل بالسودان بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية

وأضافت: أن "أكثر من نصف الأطفال البالغ عددهم 24 مليون طفل في السودان - حوالي 14 مليون طفل - بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية ولا يذهب جميعهم تقريبًا إلى المدارس"، وفقا لبيان أصدرته المنظمة الأممية.

وتابعت: "يعاني ما يقرب من 4 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ومن المتوقع أن يكون 730،000 منهم في خطر وشيك للوفاة".

مئات الآلاف من الأطفال مهددون بالموت بسبب انتشار الأوبئة

وأشارت إلى أنه "إذا تمت إضافة انخفاض تغطية التطعيم بسبب مكافحة وقيود الوصول، وانتشار الأوبئة المستمرة للأمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا والحمى الكثيفة، فإن مئات الآلاف من الأطفال مهددون بالموت".

ولفتت راسل إلى أن الحرب تخلق مزيجًا مميتًا من النزوح والأمراض والجوع ومع وجود 17 مليون طفل لا يلتحقون بالمدرسة، يمكن أن يكون للحرب تأثير الأجيال على حياة هؤلاء الأطفال"، كاشفة عن مقتل أكثر من 400 طفل في القتال الدائر في شمال دارفور وحول الفاشر.