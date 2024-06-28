الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لو عايز تخس وأنت فى البيت".. أطعمة ومشروبات تساعد على خسارة الوزن

الوزن
الوزن

الحفاظ على وزن صحي يعتبر هدفًا يسعى إليه الكثيرون، وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تسهم في خفض الوزن عند تناولها بانتظام. إليك بعض هذه الأطعمة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

الخضروات الورقية الخضراء

الخضروات مثل السبانخ، الكرنب، والجرجير تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وهى غنية بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية.

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الفواكه الطازجة

الفواكه مثل التفاح، التوت، البرتقال، والجريب فروت تحتوي على ألياف ومياه، مما يساعد على الشعور بالشبع. كما أنها تحتوي على سكر طبيعي يقلل من الرغبة في تناول الحلويات غير الصحية.

البروتينات قليلة الدسم

تناول البروتينات مثل الدجاج منزوع الجلد، السمك، والبيض يساعد في بناء العضلات والشعور بالشبع لفترات أطول. البروتينات تحتاج إلى وقت أطول للهضم، ما يعني أنك ستشعر بالجوع بشكل أقل.

الحبوب الكاملة

الحبوب مثل الشوفان، الأرز البني، والكينوا تحتوي على الألياف والمواد المغذية التي تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم، ما يساعد في السيطرة على الوزن.

البقوليات

البقوليات مثل الفاصوليا، العدس، والحمص غنية بالبروتين والألياف، ما يساعد في الشعور بالشبع وتحسين عملية الهضم. كما أنها تحتوي على نسب منخفضة من الدهون.

الزبادي قليل الدسم

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك التي تحسن صحة الجهاز الهضمي. تناول الزبادي قليل الدسم يساعد في الشعور بالشبع، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز، الجوز، والفستق تحتوي على الدهون الصحية والألياف والبروتين. بالرغم من أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أن تناول كميات معتدلة منها يساعد في التحكم بالوزن.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية الأيض وتساعد في حرق الدهون. تناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يسهم في خسارة الوزن.

إن دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك في خفض الوزن. من المهم أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على صحة جيدة.

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