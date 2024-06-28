ميكنة منظومة الغسيل الكلوى.. أبرز توجيهات وكيل صحة الشرقية فى اجتماع مديرى الإدارات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل وتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية خلال الفترة المقبلة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وأكد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من كل أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ووفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك للعمل على تجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لدخولها الخدمة لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة.

كما تمj مناقشة المطالبات والمديونيات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وغيرها، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، مع مناقشة توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والإدارات الصحية خلال الفترة المقبلة.

كما شدد الدكتور هشام مسعود على استمرار تكثيف أعمال مكافحة ناقلات الأمراض لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة وغيرها، وعلى تكثيف حملات مراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك أعمال صحة البيئة، والتأكيد على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة.

ميكنة منظومة الغسيل الكلوي

كما ناقش "مسعود" مع مديري المستشفيات آليات تفعيل المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي بوحدات الكلى الصناعى بمحافظة الشرقية، والخطة التمهيدية لبدء المشروع خلال المرحلة المقبلة، بجميع وحدات الكلى الصناعى بالمستشفيات الحكومية وغير الحكومية، والذي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد وكيل الوزارة سرعة توفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة مع دعمها بشبكة الإنترنت، وعلى أهمية وضع برنامج تدريبي للفرق الطبية بوحدات الكلى الصناعى بالمحافظة، والبالغ عددهم ٣٦ وحدة، وتعمل بقوة ١٠٠١ ماكينة غسيل كلوي، وذلك لتقديم الخدمة لعدد ٣٠٧٧ مريضًا، من خلال ٤٠٣٦٦ جلسة شهريًا، بخلاف مرضى الطوارئ، هذا بالإضافة إلى وجود ٣ عيادات للغسيل البريتوني، بمستشفيات ديرب نجم، وأولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل ١٥ وحدة للغسيل الطارئ، وعدد ٧ وحدات للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة الغسيل المستمر البطئ CRRT بمستشفى الزقازيق العام، لافتًا إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر ٦٠% سنويًا من تكلفة الجلسات وفقًا لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنويًا.

من جهته أشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، في إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.