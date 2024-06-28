ترامب: بايدن تسبب فى التضخم وهو القاتل الحقيقى لـ"السود"

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأخير تسبب في التضخم، وهو القاتل الحقيقي لملايين السود الذين أتوا عبر الحدود.

قال ترامب خلال المناظرة التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «أريد تنظيف المياه والهواء ولدي أجندة قوية في هذا المجال ونخسر كل أشكال الطاقة في عهد بايدن».

المناظرة الرئاسية الأمريكية

كما أكد بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، أنه أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال البيئة وسيسيطر على التلوث، ولا يرى مؤشرًا أن ترامب يهتم بهذا الأمر.

وأشار إلى أنه فرض ضريبة 1% على أصحاب الملايين لدعم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وترامب سيدمر ما فعله، وهو من سيزيد الضرائب على الطبقة المتوسطة وسيدمرها أما بايدن فيحمي الفقراء من الضرائب.