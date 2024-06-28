الجمعة 28 يونيو 2024
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من الذى يستحق الزكاة والصدقات وما شروط قبولها؟.. واعظ بالأزهر يجيب

الشيخ أحمد رمزي
الشيخ أحمد رمزي الصباغ، الواعظ بالأزهر الشريف،

عدد الشيخ أحمد رمزي الصباغ، الواعظ بالأزهر الشريف، أبرز وأهم الشروط الخاصة بمستحقي الزكاة والصدقات وشروط قبولهما، وأنهما باب عظيم من أبواب الرحمة على الأرض، قائلًا: "الفارق بين الصدقة والزكاة أنَّ الأولى مستحبة، أما الثانية فواجب وفرض على المسلم إخراجها بمقدار معين".

وأضاف الصباغ، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنَّ هذا الدين مبنى على أمرين هما قداسة الإله بأنه واحد أحد ويتعلق هذا الأمر بجانب العقيدة، وكرامة الإنسان الذي هو صنعة الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه.

الشريعة جاءت لتحفظ كرامة الإنسان وأعلت من مبدأ التكافل الاجتماعي 

وأكد الواعظ بالأزهر الشريف، على تكريم المولى– عز وجل– للإنسان، وأنه وعد من يكرمه بالكرم الجزيل وتوعد من يعتدي عليه بالوعيد الشديد، مستشهدًا بقوله تعالى: “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا،”، "الإنسان بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب".

وأشار الواعظ بالأزهر الشريف إلى أن الشريعة جاءت لتحفظ كرامة الإنسان، لذلك أوجبت الزكاة وجعلت الصدقات وأعلت من مبدأ التكافل الاجتماعي والإخاء والتراحم بين الناس جميعًا، خاصة بين المسلمين، وكرامة الإنسان في حفظ ماء وجهه من السؤال.

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