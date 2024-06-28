الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحدد مصير اتفاقية باريس للمناخ

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته مع منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، أنه أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال البيئة وسيسيطر على التلوث، ولا يرى مؤشرًا أن ترامب يهتم بهذا الأمر.

وأشار خلال المناظرة التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه فرض ضريبة 1% على أصحاب الملايين لدعم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وترامب سيدمر ما فعله، وهو من سيزيد الضرائب على الطبقة المتوسطة وسيدمرها، أما بايدن فيحمي الفقراء من الضرائب.

فيما أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، أنه لن يستمر في دعم اتفاق باريس للمناخ لأن الولايات المتحدة وحدها التي كانت تدفع لتمويل الاتفاق.

وأشار إلى أن بايدن يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بسبب ما يتعرض له الأطباء في عهده، مؤكدًا أن بايدن أراد أن يزيد الضرائب 4 أو 5 أضعاف على كل مواطن، متعجبًا من أن السياسيين لم يعلقوا على ذلك.