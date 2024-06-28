الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحدد مصير اتفاقية باريس للمناخ

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته مع منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، أنه أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال البيئة وسيسيطر على التلوث، ولا يرى مؤشرًا أن ترامب يهتم بهذا الأمر.

وأشار خلال المناظرة التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه فرض ضريبة 1% على أصحاب الملايين لدعم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وترامب سيدمر ما فعله، وهو من سيزيد الضرائب على الطبقة المتوسطة وسيدمرها، أما بايدن فيحمي الفقراء من الضرائب.

فيما أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، أنه لن يستمر في دعم اتفاق باريس للمناخ لأن الولايات المتحدة وحدها التي كانت تدفع لتمويل الاتفاق. 

وأشار إلى أن بايدن يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بسبب ما يتعرض له الأطباء في عهده، مؤكدًا أن بايدن أراد أن يزيد الضرائب 4 أو 5 أضعاف على كل مواطن، متعجبًا من أن السياسيين لم يعلقوا على ذلك.

ترامب بايدن الانتخابات الأمريكية الرئاسية المناظرة الأمريكية اتفاقية باريس للمناخ

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إصابات بانفجار سيارة مفخخة فى هرتسليا شمال تل أبيب

وسائل إعلام إسرائيلية: دوى صفارات الإنذار فى عدة بلدات بالجليل الغربى

الإيرانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (بث مباشر)

وزير الطيران الهندى: نجرى تحقيقًا بعد مقتل شخص بانهيار سقف مبنى بمطار دلهى

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى على شمال النصيرات بغزة

"القاهرة الإخبارية": زلزال بقوة 6.9 قرب ساحل بيرو وتحذيرات من وقوع تسونامى

المناظرة الرئاسية الأمريكية.. بايدن: لن نغير سياستنا بشأن الهجرة

المناظرة الرئاسية الأمريكية.. ترامب: بايدن يدفع العالم لحرب عالمية ثالثة

الأكثر قراءة

أماكن لا بد من زيارتها فى الغردقة.. تعرف عليها

بعد مناظرة الخميس.. ديمقراطيون يطالبون بايدن لحساب مرشح آخر للرئاسة

محاكمة البلوجر آية طارق بتهمة نشر الفسق والفجور السبت

إصابة 7 إثر انقلاب سيارة "كبوت" فى كوم أمبو بأسوان

مستشفى السلوم يستقبل جثامين 4 أشخاص تعرضوا لحادث انقلاب سيارة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل