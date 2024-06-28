الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

مازال البحث قائم على كارت الخدمات المتكاملة، والذى يتم إصداره من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدفين 10 و11 اللذان يدعوان إلى خفض أوجه عدم المساواة وتعزيز دمج الجميع، وتحقيق مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة للجميع.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

صورة من آخر شهادة دراسية.

صورة من دفتر العائلة.

4 صور شخصية حديثة.

كيف يمكن التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

التوجه إلى إحدى مكاتب الإدارة العامة للمعاشات التأمينية بمحل سكنك.

ملء استمارة التقديم.

تقديم المستندات المطلوبة.

سيتم فحص المستندات والتأكد من مطابقتها للشروط.

في حال الموافقة، سيتم إصدار الكارت خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024:

يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصري طريقتين رئيسيتين للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي..

الطريقة الأولى: الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الخطوة الثانية: الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".

الخطوة الثالثة: اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

الخطوة الرابعة: إدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.

الخطوة الخامسة: الضغط على زر "استعلام".



الطريقة الثانية: الاستعلام عبر الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

الخطوة الأولى: الاتصال بالرقم الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 1444.

الخطوة الثانية: اختيار خدمة "ذوي الإعاقة".

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي الخاص بك عند الطلب.

الخطوة الرابعة: طلب "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

وبصحة عامة يجب التأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح لتجنب حدوث أي أخطاء، وفي حال لم تتمكن من الاستعلام عن الكارت من خلال هاتين الطريقتين، يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي في منطقتك للاستعلام أو لتقديم طلب جديد للحصول على الكارت.

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال التوجه إلى وحدة التأهيل بمديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة سكناك.

